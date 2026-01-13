Bebek Oteli’nden sonra Baylan Pastanesi’nin de kaçak bölümleri yıkıldı

İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında daha önce mühürlenen Bebek Otel'in kaçak bölümlerinden otelin ön kısmındaki kış bahçesi ve çatı katındaki tente ve bar tamamen yıkıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye ekiplerinin denetimleri sonucu kaçak yapıları tespit edilip verilen yıkım kararı, sadece bu otelle de sınırlı kalmadı. Denetimlerde, Bebek sahil hattındaki otel, balıkçı, pastane ve kafe gibi işletmelerde izinsiz bölümler belirlenmişti. Yapıların, Boğaziçi İmar Kanunu'na uygun hale getirilmesine, kaçak bölümlerinin yıkımına karar verilmişti.

Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkıldıktan hemen sonra Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde de kaçak bölümlerin yıkım çalışmaları gerçekleştirildi. İBB ekipleri sabah saatlerinde pastaneye gelerek inceleme yaptı. Binanın imalathane olarak kullanılan ve yola bakan tarafındaki kaçak bölümler ekipler tarafından yıkılmaya başladı.