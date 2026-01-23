Haberler Yaşam Haberleri Bebek sahilde denizden erkek cesedi çıktı
Bebek sahilde denizden erkek cesedi çıktı

İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde denizde erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iskeleye çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Ahmet Tok'a (40) olduğu belirlendi.

Beşiktaş Bebek sahilinde denizde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizdeki cesedi çıkarmak için olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB İSAK ekipleri sevk edildi. Ceset, İSAK dalgıçları tarafından Sahil Güvenlik teknesine alındı.

Bebek İskelesi'ne çıkarılan cesedin 40 yaşındaki Ahmet Tok'a sit olduğu belirlendi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

