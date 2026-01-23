Bebek sahilde denizden erkek cesedi çıktı

Beşiktaş Bebek sahilinde denizde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizdeki cesedi çıkarmak için olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB İSAK ekipleri sevk edildi. Ceset, İSAK dalgıçları tarafından Sahil Güvenlik teknesine alındı.

Bebek İskelesi'ne çıkarılan cesedin 40 yaşındaki Ahmet Tok'a sit olduğu belirlendi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.