Bebekler Ne Zaman Katı Gıdaya Geçer? Bebek Normal Yemek Yemeye Ne Zaman Başlar?

Bebeklerin beslenme sürecinde katı gıdaya geçiş, pek çok aile için merak edilen ve özen gösterilen bir dönemdir. Çünkü bebekler, anne sütü veya formül mama dışında besin almaya başladıklarında sindirim sistemleri hâlâ hassastır. Bu nedenle doğru zamanda ve doğru yöntemle katı gıdaya başlamak, bebeğin sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşır. Bebekler ne zaman katı gıdaya başlayabilir, normal yemekleri ne zaman tüketmeye başlayabilir gibi sorular bu dönemde öne çıkar.

BEBEKLER NE ZAMAN KATI GIDAYA GEÇER?

Bebeklerde katı gıdaya geçiş zamanı, genellikle bebeğin gelişimsel olgunluğuna ve beslenme ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve pediatristler, anne sütü veya mama ile beslenen bebeklerin ilk 6 ay boyunca sadece sıvı gıda (anne sütü veya formül mama) ile beslenmesini önerir. 6. aydan sonra, bebeğin gelişimsel göstergeleri uygunsa, katı gıdaya geçiş başlatılabilir.

Bebeklerin mide kapasitesi küçük olduğu için, başlangıçta yalnızca birkaç kaşık kadar yiyecek yeterlidir. İlk katı gıda için bebeğin çok aç olmasını beklemeye gerek yoktur. Mama veya anne sütü, beslenme öncesinde verilebilir.

BEBEK NORMAL YEMEK YEMEYE NE ZAMAN BAŞLAR?

Bebeklerin normal yemekleri yemeye başlaması, genellikle 6. aydan itibaren katı gıdalara geçişle başlar.