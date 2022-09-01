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Giriş Tarihi: 1.9.2022 16:16 Son Güncelleme: 1.9.2022 16:16

Bebeklerde Alerji Belirtileri Ne Zaman Ortaya Çıkar? Bebeklerde Alerji Nasıl Geçer, Ne Zaman Biter?

Bebeklerde alerji genellikle sık görülen problemlerden biridir. Bunun arkasında birçok sebep bulunabilmektedir. Asıl önemli olan ise bu alerjilerin kolay fark edilmesi ve sebebinin tespit edilmesidir. Çünkü alerjik rahatsızlıklar hafif geçebildiği kadar ağır ve hasarlı şekilde de geçebilir. Peki bebeklerde alerji belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Bebeklerde alerji nasıl geçer ve ne zaman biter?

Bebeklerde Alerji Belirtileri Ne Zaman Ortaya Çıkar? Bebeklerde Alerji Nasıl Geçer, Ne Zaman Biter?

Bebeklerde alerjik rahatsızlıklar başlıca bebek hastalıkları arasında gelmektedir. Tedavisi çoğu zaman kolay olabilirken bazı durumlarda bebeği de aileyi de zorlayabilmektedir. Bu konularla karşı karşıya kaldığınızda ya da şüphelendiğinizde ilk yapmanız gereken bir doktora başvurarak bebekte mevcut bir alerjinin olup olmadığının tespitini yapmak olacaktır. Yazımızda bizler de bebeklerde alerji belirtileri ne zaman ortaya çıkar, bebeklerde alerji nasıl geçer, ne zaman biter gibi sorulardan yola çıkarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bebeklerde Alerji Nasıl Anlaşılır?

Bağışıklık sistemi, çevremizde bulunan ve vücudumuza burun, nefes yolları, bağırsaklar ve deriden giren yabancı ve zararlı maddelere karşı vücudu korumaya çalışır ve bu yüzden çeşitli reaksiyonlar verir. Bu ortaya çıkan reaksiyonla bağışıklık sistemi ya zararlı maddeleri ortadan kaldırır ya da vücuda girmelerini engeller. Alerjide ise durum bambaşka olup vücut bu zararlı maddelere aşırı reaksiyon gösterir. Bu aşırı olan reaksiyonlar ise vücuda belli zararlarda bulunabilir. Bebeklerin de bağışıklık sistemlerinin fazla gelişmemiş olması alerjik tepkimelere daha yatkındır.

Bebeklerde Alerji Belirtileri

Bebeklerde karşılaşılan alerjik belirtiler, rahatsızlığa sebebiyet verecek bir besin maddesi ya da çevresel faktöre göre farklılık gösterebilir. Alerjik tepkimelerin ortaya çıkma süresi alerjen maruziyetine ve hastanın alerjisinin boyutuna göre değişiklik gösterir. Bu semptomlardan biri görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bebeklerde genel olarak görülen alerji türü besin alerjisidir.

  • Alerjisi olan bebeklerde genellikle besin tüketiminden bir süre sonra dudak çevresinde oluşan kızarıklıklar görülür. Bu en bilindik tepkimedir. Gerekli önlemler alınmazsa kızarıklıklar tüm vücuda yayılabilir.
  • Bebekte bulunan burun akıntısı ve gözlerindeki sulanma, kızarıklık alerjik rinit hastalığının tespitinde önemli rol oynamaktadır.
  • Alerjik tepkimelerde gözler şişer ve bebeğin gözleri bu sebepten daha küçük görünür.
  • Alerjinin bir ileri seviyesi ise ağızda ya da dilde şişme meydana gelmesidir ve tehlikeli bir durum olabilir.
  • Bebeklerde sık rastlanan alerjilerden biri de egzama atopik ve kontak dermatittir. Eğer bebeğinizin bu tarz belirtileri bulunuyorsa ya da şüpheleniyorsanız bebeğinizi doktora götürerek gerekli testleri yaptırabilirsiniz.

Bebeklerde Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Alerji testleri; doktor kontrolü esnasında gerekli görüldüğünde istenen testlerdir. Alerjinin tam tespiti ve tanısının konulması için önemlidir. Bebeklerde yapılan alerji testleri ise şu şekildedir:

  • Deri testleri (prik-to prik test)
  • Spesifik IgE ölçümü
  • Eliminasyon diyeti (Alerji yaptığı düşünülen besin diyetten uzaklaştırılır.)
  • Besin yükleme testleri (Alerji yaptığı düşünülen besin kontrollü olarak verilir ve yanıt gözlenir.)
  • Atopi yayma testi
  • Endoskopi/biyopsi
  • Bileşene dayalı tanı yöntemleri

Listedeki testlerin bazıları zorunlu kalınmadıkça bebeklere uygulanmamaktadır. En son yol olarak alerjen tespiti için yapılmaktadır.

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Bebeklerde Alerji Belirtileri Ne Zaman Ortaya Çıkar? Bebeklerde Alerji Nasıl Geçer, Ne Zaman Biter?
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