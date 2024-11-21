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Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:55 Son Güncelleme: 21.11.2024 15:55

Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu - Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Nasıldır, İlk Hangi Diş Çıkar?

Bebeklerin gelişim süreçleri her ne kadar birbirinden farklı olsa da her bebeğin geçmesi gereken belirli gelişim evreleri bulunur. Diş çıkarma tüm bebeklerin mutlaka yaşadığı bu evrelerden biridir. Bebeklerde diş çıkarma tablosu, genel olarak dişlerin hangi sıralamayla çıkması gerektiğini gösterir. Anne ve babaların bu konuda en çok bilgi edinmek istedikleri noktalar ise bebeklerde diş çıkarma sırası nasıldır, ilk hangi diş çıkar sorularının yanıtları olmaktadır.

Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu - Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Nasıldır, İlk Hangi Diş Çıkar?

Tüm bebekler bir yaşından önce dişlerinin çoğunu tamamlamış olurlar. Ama her bebeğin gelişim hızı farklı olduğu için diş çıkarma dönemi bazı bebeklerde oldukça erken başlayabilirken bazı bebeklerde daha geç görülebilir. Ancak genel olarak bebeklerde diş çıkarma tablosu ortalama bir zamanlama belirttiği için rehber niteliğindedir. Bebeklerde diş çıkarma sırası nasıldır, ilk hangi diş çıkar sorusu ise ebeveynler tarafından sıkça sorulan sorular arasındadır.

Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Nasıldır, İlk Hangi Dişlerini Çıkarır?

Hayatının ilk üç ayını tamamlamış bebeğiniz eğer normalden çok daha fazla salya salgılıyorsa, eli sürekli ağzının içine gidiyor, huysuzlanıyorsa, uykuları azaldıysa ve beslenmeden kaçınıyorsa yüksek ihtimalle diş çıkarıyordur.

Genellikle bebekler ilk olarak alt ön dişlerini, yani alt santral kesici dişlerini çıkarırlar. Bu dişler genellikle 6 ila 10 aylıkken çıkmaya başlar. Ardından üst ön dişler, yani üst santral kesiciler çıkar ve bu süreç 8 ila 12 ay arasında gerçekleşir. Daha sonra üst yan kesici dişler ve alt yan kesici dişler gelir. İlk azı dişleri ise genellikle 13 ila 19 ay arasında çıkar. Kanin adıyla bilinen köpek dişleri ve ikinci azı dişleri ise sırasıyla 16 ila 23 ve 23 ila 33 ay aralığında tamamlanır. Ancak her bebeğin gelişimi farklı olduğundan bu aylarda sapmalar olabilir.

Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu

Bebeklerde diş çıkarma tablosu ebeveynlerin bebeklerinin diş gelişimini takip edebilmesi açısından oldukça faydalıdır. Aşağıda genel bir bebeklerde diş çıkarma tablosu sunulmuştur;

Diş Türü

Çıkma Zamanı (Ay)

Dökülme Zamanı (Yaş)

Üst Ön Kesici Dişler

8 ila 12 ay

6 – 7 yaş

Üst Yan Kesici Dişler

9 ila 13 ay

7 – 8 yaş

Üst Köpek Dişleri

16 ila 22 ay

10 – 12 yaş

Üst İlk Azı Dişleri

13 ila 19 ay

9 – 11 yaş

Üst İkinci Azı Dişleri

25 ila 33 ay

10 – 12 yaş

Alt Kesici Dişler

6 ila 10 ay

6 – 7 yaş

Alt Yan Kesici Dişler

10 ila 16 ay

9 – 11 yaş

Alt Köpek Dişleri

17 ila 23 ay

9 – 12 yaş

Alt İlk Azı Dişleri

14 ila 18 ay

9 – 11 yaş

Alt İkinci Azı Dişleri

23 ila 31 ay

10 -12 yaş

Bu tablo, dişlerin ortalama çıkış zamanlarını göstermektedir. Ancak bebeklerin diş çıkarma süreci kişisel farklılıklar gösterebilir ve bazı bebeklerde dişler daha erken veya daha geç çıkabilir. Anne babalar bebeklerde diş çıkarma tablosuna hâkim olurlarsa diş çıkarma sürecinde yaşanan zorluklara hazırlıklı olabilirler.

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Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu - Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Nasıldır, İlk Hangi Diş Çıkar?
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