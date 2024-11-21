Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu - Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Nasıldır, İlk Hangi Diş Çıkar?

Tüm bebekler bir yaşından önce dişlerinin çoğunu tamamlamış olurlar. Ama her bebeğin gelişim hızı farklı olduğu için diş çıkarma dönemi bazı bebeklerde oldukça erken başlayabilirken bazı bebeklerde daha geç görülebilir. Ancak genel olarak bebeklerde diş çıkarma tablosu ortalama bir zamanlama belirttiği için rehber niteliğindedir. Bebeklerde diş çıkarma sırası nasıldır, ilk hangi diş çıkar sorusu ise ebeveynler tarafından sıkça sorulan sorular arasındadır.

Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Nasıldır, İlk Hangi Dişlerini Çıkarır?

Hayatının ilk üç ayını tamamlamış bebeğiniz eğer normalden çok daha fazla salya salgılıyorsa, eli sürekli ağzının içine gidiyor, huysuzlanıyorsa, uykuları azaldıysa ve beslenmeden kaçınıyorsa yüksek ihtimalle diş çıkarıyordur.

Genellikle bebekler ilk olarak alt ön dişlerini, yani alt santral kesici dişlerini çıkarırlar. Bu dişler genellikle 6 ila 10 aylıkken çıkmaya başlar. Ardından üst ön dişler, yani üst santral kesiciler çıkar ve bu süreç 8 ila 12 ay arasında gerçekleşir. Daha sonra üst yan kesici dişler ve alt yan kesici dişler gelir. İlk azı dişleri ise genellikle 13 ila 19 ay arasında çıkar. Kanin adıyla bilinen köpek dişleri ve ikinci azı dişleri ise sırasıyla 16 ila 23 ve 23 ila 33 ay aralığında tamamlanır. Ancak her bebeğin gelişimi farklı olduğundan bu aylarda sapmalar olabilir.

Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu

Bebeklerde diş çıkarma tablosu ebeveynlerin bebeklerinin diş gelişimini takip edebilmesi açısından oldukça faydalıdır. Aşağıda genel bir bebeklerde diş çıkarma tablosu sunulmuştur;

Diş Türü Çıkma Zamanı (Ay) Dökülme Zamanı (Yaş) Üst Ön Kesici Dişler 8 ila 12 ay 6 – 7 yaş Üst Yan Kesici Dişler 9 ila 13 ay 7 – 8 yaş Üst Köpek Dişleri 16 ila 22 ay 10 – 12 yaş Üst İlk Azı Dişleri 13 ila 19 ay 9 – 11 yaş Üst İkinci Azı Dişleri 25 ila 33 ay 10 – 12 yaş Alt Kesici Dişler 6 ila 10 ay 6 – 7 yaş Alt Yan Kesici Dişler 10 ila 16 ay 9 – 11 yaş Alt Köpek Dişleri 17 ila 23 ay 9 – 12 yaş Alt İlk Azı Dişleri 14 ila 18 ay 9 – 11 yaş Alt İkinci Azı Dişleri 23 ila 31 ay 10 -12 yaş

Bu tablo, dişlerin ortalama çıkış zamanlarını göstermektedir. Ancak bebeklerin diş çıkarma süreci kişisel farklılıklar gösterebilir ve bazı bebeklerde dişler daha erken veya daha geç çıkabilir. Anne babalar bebeklerde diş çıkarma tablosuna hâkim olurlarsa diş çıkarma sürecinde yaşanan zorluklara hazırlıklı olabilirler.