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Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:04 Son Güncelleme: 25.7.2022 11:05

Bebeklerde Fışkırır Tarzda Kusmak Neyin Belirtisi? Bebeklerde Fışkırarak Kusmak Neden Olur?

Bebek sağlığı ve bakımı hakkında detaylar, hemen herkesin özellikle bebek bekleyen ailelerin öğrenmesi gereken konuların başında gelmektedir. Oldukça hassas bünyeye sahip olan bebeklerin sağlığını korumak adına bir takım rahatsızlıkların belirtilerini bilmekte fayda vardır. Ebeveynleri hayli korkutan bir durum olan, bebeklerde fışkırır tarzda kusma pek çok durumun habercisi olabilir. Bu yazımızda siz kıymetli okurlarımız için, bebeklerde fışkırır tarzda kusmanın nedenleri hakkında detaylara değineceğiz.

Bebeklerde Fışkırır Tarzda Kusmak Neyin Belirtisi? Bebeklerde Fışkırarak Kusmak Neden Olur?

Kusma, midenin hazımsızlık yaşaması sonucunda verdiği tepkinin meydana getirdiği bir rahatsızlıktır. Bebeklerin de sindirim sistemi gelişmekte olduğu için, her bebekte sıklıkla kusma eylemi görülebilir. Tam da burada devreye giren önemli mevzu ise kusmanın ne tarzda olduğudur. Fışkırır tarzda kusmanın altında oldukça ciddi rahatsızlıklar olabilir. Peki, bebeklerde fışkırarak kusma neden olur? Bu sualin yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Bebeklerde Fışkırır Tarzda Kusma Neyin Belirtisi?

Bebeklerin sindirim sistemi oldukça hassastır, bu sebeple bebeklik döneminde kusma sıkça yaşanılan bir durumdur. Kusmanın miktarı, sıklığı ve şiddetine göre üzerinde durulması gereken rahatsızlıklar değişebilir. Sağlıklı bebekler az miktarda beyaz, mukuslu, köpüklü kusarken bazen de birkaç defa ağız dolusu kusabilir. Bebeklerde kusmalar beslendikten hemen ya da akabindeki 1 saat içinde gerçekleşir. Bu tarzda kusmalar hemen her bebekte görülen ve tehlikeli arz etmeyen bir durumdur. Ebeveynleri tedirgin eden konulardan birisi de bebeklerde fışkırır tarzda kusma ve sebepleridir.

Bebeğin beslenme saatinin üzerinden epeyce vakit geçtikten sonra şiddetli ve fışkırır tarzda kusma endişe vericidir. Bu duruma bebeğin renginin atması ve huzursuz olması da eklenebilir. Yeni doğan 24-36 saatlik bebeklerde görülen şiddetli ve fışkırır tarzda kusma, sindirim sisteminde var olan bir tıkanmanın, bağırsakta bazı bölümlerinin gelişmemiş olmasının ya da karın organlarının göğüs içinde fıtıklaşması gibi acil müdahale gerektiren durumların habercisi olabilir.

İlk günlerini atlatmış yeni doğan bebeklerde fışkırır tarzda kusma sindirim sistemi enfeksiyonları, doğumsal metabolizma hastalıkları, bebeğin anne karnında amniyon sıvısını fazlaca yutması, bağırsak hareketlerini sağlayan sinirsel uyarımın olmaması, böbreküstü bezi hastalıkları gibi rahatsızlıkların ve süt proteini intoleransı belirtisi olabilir. Fışkırarak kusmaya gelişim geriliği, kilo kaybı, kanlı veya safralı kusma, ateş, bıngıldakta şişlik, kafada büyüklük yahut küçüklük, morarma, karında şişlik ve nöbet geçirme gibi durumlar eşlik ediyorsa 'mongol' rahatsızlığı üzerine düşülmelidir.

Bazı durumlarda özellikle 1 yaş dönemine kadar ki süreçte bebeklerde şiddetli ve fışkırır tarzda kusmalar tamamen psikolojik nedenlerden ötürü gerçekleşmektedir. Bebeğin anne baba ile olan bağında yaşanan olumsuz durumlar, annenin ya da bebeğin bakımıyla ilgilenen kişinin gergin ve sinirli olması, bebeğin bakıldığı ortamın gergin olması, ebeveynlerin bebekle gerekenden az ilgilenmesi gibi çevresel ve psikolojik faktörler bebeğin kusmasına sebep olabilmektedir.

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Bebeklerde Fışkırır Tarzda Kusmak Neyin Belirtisi? Bebeklerde Fışkırarak Kusmak Neden Olur?
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