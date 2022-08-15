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Giriş Tarihi: 15.8.2022 16:38 Son Güncelleme: 15.8.2022 17:00

Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir? Bebeklerde ve Çocuklarda Kabızlık Nasıl Geçer, Tuvalete Çıkarmak İçin Evde Ne Verilir?

Anne ve babalar, çocuklarının sağlıklı olması için her zaman ellerinden geleni yapmak zorundadır. Kabızlık ise yetişkinlerde olduğu kadar bebeklerde de sık rastlanan önemli bir sindirim sorunudur. Bu durum, tuvaletlerini yapmalarına engel olur ve onları huzursuz eder. Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir sorusu, birçok ebeveynin merak ettiği bir konudur. Çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir sorusu da sıkça araştırılır. Peki, bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir? Bebeklerde ve çocuklarda kabızlık nasıl geçer, tuvalete çıkarmak için evde ne verilir? İşte bebeklerde kabızlık nasıl geçer sorusuna ilişkin detaylar yazımızda…

Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir? Bebeklerde ve Çocuklarda Kabızlık Nasıl Geçer, Tuvalete Çıkarmak İçin Evde Ne Verilir?

Sindirim problemleri, büyüklerde olduğu kadar bebekler için de zorlayıcı bir durumdur. Tuvaletini yapamayan bebeklerde, gaz ve hazımsızlık gibi sorunlar baş gösterir. Anne ve babalar için endişe verici bir rahatsızlık gibi gözükse de, aslında çözümsüz değildir. Ebeveynler, ilaç vermekten olabildiğince kaçınırlar. Bu yüzden, bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir diye araştırırlar. Doğal yöntemlerle bebeklerde kabızlık nasıl geçer sorusu önemli bir konudur. Peki, bebeklerde ve çocuklarda kabızlık nasıl geçer, tuvalete çıkarmak için evde ne verilir? İşte bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir hakkında bilgiler…

Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Bebeklerde görülen kabızlık genellikle geçicidir ve endişe etmeye gerek yoktur. Dışkının bağırsaktan çıkmasını kolaylaştırmak için sıvı miktarı yüksek besinler tercih edilmelidir. Evde doğal yollarla bu soruna çare bulmak mümkündür. Bununla birlikte, nadir durumlarda meydana gelen bazı semptomların ebeveynler tarafından dikkate alınması gerekir. Böyle zamanlarda, mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Aşağıda, bir bebeğin kabız olduğunda ortaya çıkan belirtiler verilmiştir.

  • Karın ağrısı ve mide rahatsızlığı
  • Sinirlilik
  • Ağrılı dışkılama
  • Şişmiş, sert ve ağrılı bir karın
  • Tuvaletten sonra devam eden karın ağrısı
  • Sert dışkıların geçişinden kaynaklanan anal lezyonlar nedeniyle kan çizgili dışkılar
  • Küçük top şeklinde dışkılar

Kabızlık genellikle lif bakımından düşük bir beslenme şeklinden kaynaklanır. Bu nedenle, dışkı artık bağırsakta ilerleyemez bir hale gelir. Bir bebek kabız olduğunda, bu sorunu ilaç kullanmadan çözmek mümkündür. Özellikle biberonla beslenen bir bebek için kullanılan toz mamalar ve su, bu problemin meydana gelmesine neden olabilir. Bebek maması yaparken, uygun su ve mamaların kullanılması tavsiye edilir. Çocuğunuz kabız olduğunda, birkaç gün boyunca mineral bakımından zengin suları kullanmak etkili sonuç almayı sağlar.

Kabızlık, 6 aydan büyük bir bebekte ortaya çıkmışsa, sorunu gidermek için yeşil sebze veya meyve pürelerinden, erik, kuru erik ve kayısı kompostolarından yararlanılması tavsiye edilir. Aynı zamanda aşağıda verilen gıdalar faydalı olabilir.

  • Kuru meyveler (kuru erik, kayısı, incir)
  • Baklagiller (beyaz veya kırmızı fasulye, nohut, mercimek)
  • Taze sebze ve meyveler (pırasa, ıspanak, marul, kabak, çilek, kivi, ahududu)
  • Lif oranı yüksek tahıllar
  • Bu besinler, su emme kabiliyetleri sayesinde dışkının kıvamını sulandırır ve bağırsakların hareketliliğini teşvik eder.

Çocuklarda Kabızlık Nasıl Önlenir?

4-5 yaşından büyük çocuklarda kabızlığın en önemli nedeni, tüketilen gıdalardır. Bir çocuk, yeterince lif içerikli besin tüketmiyor ve düzenli olarak yeterince sıvı almıyorsa kabız olması bir sürpriz değildir. Aynı zamanda, bir hastalık geçiriyorsa ve düzenli olarak ilaç alıyorsa kabızlığının nedeni bu olabilir. Ek olarak çocuğun davranışları da kabızlığa neden olabilir. Örneğin, okuldaki kirli tuvaletler yüzünden çocuk, tuvaletini tutmayı tercih edebilir. Evde yapmak için beklemek zorunda kalabilir. Bu yanlış bir davranıştır ve kabızlığa neden olabilir. Çocuğun bu konu ile ilgili uyarılması gerekir. Sadece okulda iken değil, oyun oynarken tuvalete gitmek konusunda tembel davranabilir. Çocuklarda kabızlık ortaya çıktığında, ilaç kullanmadan önce beslenme düzeni gözden geçirilmelidir.

  • Çok tatlı veya çok yağlı yiyecekler bırakılmalıdır.
  • Çay ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır.
  • Fazla miktarda hazır gıda yemesi önlenmelidir.
  • Makarna ve beyaz ekmek gibi karbonhidratlar yerine, yeşil sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelidir.
  • Lif oranı yüksek tahıllar verilmelidir.
  • Sürekli bilgisayar başında değil, fiziksel olarak aktif olması sağlanmalıdır.

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Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir? Bebeklerde ve Çocuklarda Kabızlık Nasıl Geçer, Tuvalete Çıkarmak İçin Evde Ne Verilir?
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