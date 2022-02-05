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Giriş Tarihi: 5.2.2022 21:01 Son Güncelleme: 5.2.2022 21:22

Bebek'te lüks mekana silahlı saldırı kamerada! İşine son verilmiş!

İHA
Bebek’te lüks mekana silahlı saldırı kamerada! İşine son verilmiş!

İstanbul Bebek’te korkunç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde aracından inerek ünlü bir kafeteryaya silahlı saldırıda bulunan şahsın geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıktı. Kafeteryaya yapılan korkunç saldırıda 3 kişi yaralanmıştı. Saldırı anları saniye saniye güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay, saat 01.20 sıralarında Beşiktaş Bebek Yoğurtçu Zülfü Sokak üzerindeki ünlü bit kafeteryada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 34 VF 0416 plakalı otomobille gelen bir şahıs, araçtan indikten sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Şahıs ardından geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. Saldırı sonucunda kafeteryadaki mekanın işletmecisi İbrahim Yılmaz (48) bacağından, çiçekçi Mehmet Putum (30) kalçasından ve yoldan geçen Recep Vayıs (36) ise bacağından yaralandı.

Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeye ateş açılma anı güvenlik kamerasında | Video

Yağmur Ağkaya'nın aracının ise ön sağ yolcu camına isabet sonucu kırıldığı belirlendi. Saldırı anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



BEŞİKTAŞ POLİSİ SALDIRGANIN PEŞİNDE
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı bulunan Can A. (25) olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın geçtiğimiz ay saldırı düzenlediği kafeteryadan çıkartıldığı ortaya çıktı.


Beşiktaş polisi saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bebek'te lüks mekana silahlı saldırı kamerada! İşine son verilmiş!
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