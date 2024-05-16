BEDAŞ Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası - BEDAŞ Çağrı Merkezine Nasıl Bağlanılır?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 1970 yılından beri İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ikamet eden ve iş yeri bulunan milyonlarca insana elektrik dağıtım hizmeti sunan köklü bir kuruluştur. BEDAŞ, faaliyet gösterdiği geniş coğrafyada yüksek kaliteli ve kesintisiz elektrik arzı ile öne çıkmaktadır. Yardıma ihtiyacınız olduğunda BEDAŞ müşteri hizmetleri telefon numarası nedir bilmeniz, BEDAŞ çağrı merkezine nasıl bağlanılır ve BEDAŞ müşteri temsilcisine direkt bağlanma nasıl olur bilmeniz önem taşır.
BEDAŞ Müşteri Hizmetlerine 7/24 ulaşmak için 186 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Bu numara üzerinden elektrik faturası, sayaç işlemleri, arıza bildirimi, ödeme işlemleri ve diğer konularda bilgi alabilir veya işlem yapabilirsiniz.
186 numaralı telefonu arayın.
Otomatik Menü sesli yanıt sistemini dinleyin.
İşleminizle ilgili tuşa basın.
Müşteri temsilcisine bağlanmak için bekleyin.
Müşteri temsilcisine durumu iletin ve gerekli işlemleri gerçekleştirin.
Fatura sorgulama ve ödeme
Sayaç işlemleri (okuma, arıza, yeni sayaç talep)
Arıza bildirimi ve takip
Elektrik kesintisi bilgisi
Tarife değişikliği
Hesap işlemleri (isim değişikliği, adres değişikliği)
Borç sorgulama ve ödeme
Yeni abonelik işlemleri
Enerji tasarrufu önerileri
Fatura itirazları
Diğer BEDAŞ hizmetleriyle ilgili bilgi alma
Müşteri temsilcisine bağlanmak için bekleme süresi olabilir.
Müşteri temsilcisiyle görüşürken abone numaranızı ve kimlik numaranızı hazır bulundurun.
Sorununuzu veya talebinizi net ve anlaşılır bir şekilde ifade edin.
Müşteri temsilcisinin talimatlarını dikkatlice dinleyin ve uygulayın.