BEDAŞ Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası - BEDAŞ Çağrı Merkezine Nasıl Bağlanılır?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 1970 yılından beri İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ikamet eden ve iş yeri bulunan milyonlarca insana elektrik dağıtım hizmeti sunan köklü bir kuruluştur. BEDAŞ, faaliyet gösterdiği geniş coğrafyada yüksek kaliteli ve kesintisiz elektrik arzı ile öne çıkmaktadır. Yardıma ihtiyacınız olduğunda BEDAŞ müşteri hizmetleri telefon numarası nedir bilmeniz, BEDAŞ çağrı merkezine nasıl bağlanılır ve BEDAŞ müşteri temsilcisine direkt bağlanma nasıl olur bilmeniz önem taşır.

BEDAŞ Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

BEDAŞ Müşteri Hizmetlerine 7/24 ulaşmak için 186 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Bu numara üzerinden elektrik faturası, sayaç işlemleri, arıza bildirimi, ödeme işlemleri ve diğer konularda bilgi alabilir veya işlem yapabilirsiniz.

BEDAŞ Çağrı Merkezine Bağlanma Rehberi

186 numaralı telefonu arayın. Otomatik Menü sesli yanıt sistemini dinleyin. İşleminizle ilgili tuşa basın. Müşteri temsilcisine bağlanmak için bekleyin. Müşteri temsilcisine durumu iletin ve gerekli işlemleri gerçekleştirin.

BEDAŞ Müşteri Hizmetlerine Hangi Konularda Ulaşabilirsiniz?

Fatura sorgulama ve ödeme

Sayaç işlemleri (okuma, arıza, yeni sayaç talep)

Arıza bildirimi ve takip

Elektrik kesintisi bilgisi

Tarife değişikliği

Hesap işlemleri (isim değişikliği, adres değişikliği)

Borç sorgulama ve ödeme

Yeni abonelik işlemleri

Enerji tasarrufu önerileri

Fatura itirazları

Diğer BEDAŞ hizmetleriyle ilgili bilgi alma

BEDAŞ Müşteri Hizmetlerine Ulaşırken Dikkat Edilmesi Gerekenler