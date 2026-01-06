BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026: Zamlı ödeme tablosu belli oldu! Ocak zammı ile bedelli askerlik kaç TL oldu?

Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyenler için 2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu. Yılda iki kez yapılan güncellemeler kapsamında memur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Yeni tutar ve başvuru süreci merakla araştırılıyor. Peki, Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...
Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor.
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Buna göre memur maaş zammı yüzde 18,60 olarak belirlenirken, bedelli askerlik tutarının da bu oran doğrultusunda artış yaşadı.