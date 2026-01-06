Haberler Yaşam Haberleri BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026: Zamlı ödeme tablosu belli oldu! Ocak zammı ile bedelli askerlik kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 6.01.2026 11:37

Bedelli askerlik ücreti her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre yeniden belirleniyor. 2026 yılının ilk zammı sonrası bedelli askerlik ücretinde artış yaşandı. Yeni tutarın açıklanmasıyla birlikte, askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen binlerce yükümlü güncel ücret bilgisini merak ediyor. Peki 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyenler için 2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu. Yılda iki kez yapılan güncellemeler kapsamında memur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Yeni tutar ve başvuru süreci merakla araştırılıyor. Peki, Ocak ayı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMMI BELİRLENDİ

Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor.

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Buna göre memur maaş zammı yüzde 18,60 olarak belirlenirken, bedelli askerlik tutarının da bu oran doğrultusunda artış yaşadı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yüzde 18,60 zam oranı ile bedelli askerlik ücreti 280.850 TL'den 333.089 TL oldu.

Bu tutar 2026 yılı Haziran-Temmuz dönemi için geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut bedelli askerlik ücreti: 280.850 TL
Tahmini memur maaş zammı: Yüzde 18,60
Bedelli askerlik ücreti 2026: 333.089 TL

