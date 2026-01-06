BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMMI 2026: Yeni bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı ödeme tablosu

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMMI BELİRLENDİ

Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor.

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Buna göre memur maaş zammı yüzde 18,60 olarak belirlenirken, bedelli askerlik tutarının da bu oran doğrultusunda artış yaşadı.