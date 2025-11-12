Bedenleri çocuk ruhları canavar: İşyerini kurşunlayıp o anları kaydeden 2 çocuk suçlu yakalandı

İstanbul Maltepe'de bir işyerine silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki G.Ö. ve ona gözcülük yapan 16 yaşındaki Z.E. gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken G.Ö'nün işyerine ateş erken aynı zamanda saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İstanbul Maltepe Yalı Mahallesi'nde Salı Günü 04.30 sıralarında meydana gelen olayda mahallede faaliyet gösteren bir işyerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrasında şüpheliler kaçarken çalışma başlatan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri işyerine 3 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

KÜÇÜK EŞKİYALAR AYNI GÜN YAKALANDI

Yapılan olay yeri incelemesi ve güvenlik kamerası çalışmalarının ardından bir araçla olay yerine gelen iki şüpheliden birinin cep telefonu ile video kaydı yaptığı sırada silahla işyerine ateş ettiği, diğer şüphelinin ise çevreyi gözetlediği belirlendi. İşyerine silahla ateş ettiği belirlenen G.Ö. (17) ile olay sırasında çevreyi gözetlediği tespit edilen Z.E. (16), aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında, olayda kullandıkları silahı Küçükçekmece Merkez Mahallesi'nde bulunan metruk bir alana attıkları söylemeleri üzerine burada yapılan çalışmada tabanca ele bulundu. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HEM ATEŞ ETTİLER HEM DE KAYDA ALDILAR

Yapılan silahlı saldırı ise işyerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Ayrıca saldırganların telefonunda tespit edilen bir görüntüde işyerine ateş eden şüpheli G.Ö.'nün ateş ederken aynı zamanda telefonla saldırı anını kaydettiği belirlendi.