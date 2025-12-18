Bedensel engelli adam, depoda çıkan yangında can verdi

Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:24

Konya'da ev olarak kullanılan depoda iddiaya göre tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Bedensel engeli nedeniyle dışarı çıkamayan 69 yaşındaki Ali Göçer feci şekilde can verdi.

TOLGA YANIK
Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde yaşandı. Bedensel engeli nedeniyle yürümekte güçlük çektiği öğrenilen Ali Göçer'in yaklaşık 4 yıldır ev olarak kullandığı depoda iddiaya göre ısınmak için yaktığı tüp patladı. Patlama sonrası depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale ederek, kontrol altına aldı. İçeriyi kontrol eden ekipler Ali Göçer'in cansız bedenini buldu. Göçer'in yangın sonrası dışarıya kaçamadığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

