Bedir Savaşı Özeti - Bedir Savaşı Tarihi ve Sonuçları Nelerdir?

Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ilk savaştır. Aynı zamanda Müslümanların müşriklere karşı aldığı ilk zafer olma özelliği taşır. Kur'an-ı Kerim'de de konu edinen Bedir Savaşı'nın sonucunda yetmiş müşrik öldürülmüş, yetmiş müşrik ise esir alınmıştır. Esir alınan müşriklerden bazıları Müslümanlara işkence yaptığı için öldürülmüştür. Bedir Savaşı nedenleri ve sonuçları günümüzde hala merak edilen konular arasında yer almaktadır. İşte, Bedir Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları…

BEDİR SAVAŞI TARİHİ

Bedir, Medine'nin 160 km. güneybatısında bulunan küçük bir kasabadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) Mekkeli müşriklere karşı olan mücadelelerinden birisi burada gerçekleşmiştir.

Bedir Savaşı, Müslümanlar ile müşrikler arasında 624 yılında yapılmıştır. Müslümanların sayısı 305-313 civarında iken, müşriklerin sayısı ise 1000 kişi olarak belirtilmektedir.

Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ilk savaş olan Bedir Muharebesi, müşriklere karşı alınan ilk zafer olarak tarihe geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Ali İmran suresinde Müslümanların bu savaşta meleklerin yardımıyla desteklendiği açıkça ifade edilmiştir. İslamiyet'e karşı ısrarla direniş gösteren Kureyşliler ise Allah tarafından cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Duhan suresinde kastedilen ''batşe-i kübra'' yani ''şiddetli yakalayış'' tabirinden Bedir Savaşı'nın kastedildiği belirtilmiştir.

BEDİR SAVAŞI ÖZETİ

14 Mart 624 Cuma sabahında her iki ordu sabahın erken saatlerinde Bedir'e doğru yola koyulmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s) Bedir kuyularına müşriklerden daha önce ulaşmış ve düşmanın geliş istikametine göre en yakın kuyuyu bırakarak diğer duyuyu kumla kapattırmıştır. Buna rağmen Hz. Peygamber, açık bırakılan kuyudan müşriklerin su almalarına müsaade etmiştir.

Müslümanlar, Hz. Ömer'i Kureyşliler'e göndererek savaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini teklif etmişlerdir. Kureyşliler ise savaşmakta ısrarcı olmuştur. Bunun ardından ise eski Arap adetine göre savaşı kızıştırıp başlatmak için Kureyşliler'den Esved b. Abdülesed el-Mahzumi, Hz. Hamza ile meydan da karşı karşıya gelmiştir. Hz. Hamza meydanda Abdülesed'i öldürmüştür.

Hz. Hamza'nın yanına Hz. Ali ve Ubeyde b. Haris'te katılmıştır. Hasımları yine öldürülürken, Ubeyde b. Haris aldığı yaralar sonucu burada şehit olmuştur.

Mübarezelerin sona ermesinin ardından Bedir Savaşı başlamıştır. İkindiye doğru devam eden Bedir Savaşı, Müslümanların zaferi ile sona ermiştir.

BEDİR SAVAŞI SONUÇLARI