Bediüzzaman Said Nursi, Şanlıurfa’da anıldı

1960 yılında Ramazan ayının 25. gününde hayatını kaybeden Asrın en büyük Din Âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 64'üncü yıl dönümünde dualarla anıldı.

Eserleri 190 ülkede 50 farklı dilde yayınlanan Said Nursi, için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dergâh Camiinde mevlit programı düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu ile birlikte Dergâh Camii'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Her yıl yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen mevlitte vatandaşlar ellerini semaya açarak okunan dualara eşlik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, camiye gelen çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Gülpınar, cami avlusunda bekleyen vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Gençlerin fotoğraf çekimi isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Gülpınar, gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

BAŞKAN GÜLPINAR, "BU GECENİN KUTLANIYOR OLMASI, ŞANLIURFA İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ANLAM İFADE EDİYOR"

Şanlıurfa'da Bediüzzaman Mevlidi ve Kadir Gecesi gibi iki mübarek gecenin üst üste yaşanacağını kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Bu mübarek gecelerin feyzinden bereketinden istifade etmeye çalışıyoruz. Buraya toplanan bütün dostlarımıza, sevenlerimize, dışarıdan gelen bütün vatandaşlarımıza öncelikle hoş geldiniz diyorum. Şanlıurfa'mıza şeref verdiniz. Bu güzel gecede hep birlikte olduk feyz aldık. İnşallah Yüce Rabbim bunun sevabından da bizleri istifade ettirir. Buradaki bu ruhaniyet, Şanlıurfa'nın o mevcut ruhaniyetine ayrı bir ruhaniyet katıyor. Her sene geleneksel olarak burada bu gecenin kutlanıyor olması, Şanlıurfa için de gerçekten çok anlam ifade ediyor. Şanlıurfa'nın manevi havasına ve manevi ruhuna, şanına yakışır bir etkinlik oluyor burada birçok evliya, enbiya ve Peygamberlerin yaşadığı beldede Beidüzzaman Said Nursi hazretleri de bizim için o halkanın o silsilenin devamdır. Allah ona da ebeden rahmet eylesin inşallah Onların yolunu takip etmeyi bizlere, çocuklarımıza ve bütün memleketimize nasip etsin inşallah diyorum. O attıkları tohumların daha da yeşermesini, asırlık çınarlar haline dönmesini ben Rabbimden niyaz ediyorum. Yapmış olduğu emek ve hizmetlerden dolayı Allah kendisinden bin kere razı olsun. Bizleri de onlardan istifade eden kullardan eylesin inşallah…" dedi.

BAŞKAN GÜLPINAR, "RABBİM TUTTUĞUMUZ ORUÇLARIN HEPSİNİ KABUL ETSİN"

Mübarek Ramazan Ayı'nın mağfiret ayı olduğunun altını çizen Başkan Gülpınar, "Bir Ramazan Ayı'nın daha sonuna geldik. Artık sonu mağfiret inşallah Rabbim tuttuğumuz oruçların hepsini kabul etsin. Allah nice huzurlu, bereketli Ramazanlar bizlere nasip eylesin. Ömrümüzün son anına kadar, son nefesimize kadar Ramazan'ın bereketinden bizlerin de istifade edebilmeyi bizlere de nasip eylesin. Geriye kalan on bir ayı da Ramazan Ayı gibi yaşamayı da bizlere nasip eylesin inşallah" sözlerine yer verdi.