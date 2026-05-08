‘Beğeni yap parayı kap’ yöntemiyle vurgun

İnternet üzerinden "kolay kazanç" vaadiyle vatandaşları hedef alan dolandırıcıların yeni yöntemi dikkat çekti. Yozgat'ta Büşra K. A. isimli vatandaşa, online alışveriş sitelerindeki ürünleri beğenip yorum yapması karşılığında ücret ve çeşitli hediyeler kazanacağı söylendi. Teklifi kabul eden mağdur, iş yaptığını düşündüğü kişilerle Telegram üzerinden iletişime geçti. Bir süre sonra mağdurdan başka bir internet sitesi üzerinden kayıt oluşturması ve hesap bilgilerini paylaşması istendi. Farklı tarihlerde çeşitli banka hesaplarına toplam 443 bin 470 lira gönderen Büşra K. A., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak şikâyetçi oldu.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Yasadışı Bahis" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 16 şüphelinin son 4 aylık hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemelerde aynı yöntemle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıktı. Mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 980 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Elde edilen gelirlerin yasadışı bahis siteleri ve kripto para işlemleri üzerinden farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi. Bunun üzerine Yozgat merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kars, Konya ve Kayseri'de operasyon düzenlendi. 15 kişi gözaltına alınırken, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Abdurrahman A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.