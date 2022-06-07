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Giriş Tarihi: 7.6.2022 13:30 Son Güncelleme: 7.6.2022 13:30

Behçet Hastalığı Nedir? Behçet Hastalığı Belirtileri, Tedavisi Ve Vücuda Etkileri Nelerdir?

Behçet Hastalığı Nedir? Behçet Hastalığı Belirtileri, Tedavisi Ve Vücuda Etkileri Nelerdir?

Hastalıklar, hayat kalitemizi oldukça etkileyen ve mutsuzluğa sebep olan durumlardır. Özellikle sık tekrarlanan ya da kronikleşen hastalıklar kişilerin hayat kalitesinin düşmesine sebebiyet verir. Behçet hastalığı da kendini tekrarlayan ve hayatı etkileyen hastalıklardan biridir. Halk arasında da sıklıkla adından söz edilen ya da günlük hayatımızda duyduğumuz Behçet hastalığı nedir? Hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde görülen bir hastalık olan Behçet hastalığı belirtileri nelerdir? Bu yazımızda sizin için Behçet hastalığı belirtileri, tedavisi ve vücuda etkilerini detaylı şekilde hazırladık. İşte Behçet hastalığı ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları ve Behçet hastalığında yenmemesi gerekenlerin listesi.

Hastalıkların çoğu çok eski zamanlardan itibaren toplumu etkiliyor olsa da belirtilerinin ve tanısının konulması zaman alabilmektedir. Behçet hastalığı tedavisi de geçmişten günümüze merak edilen konulardan biridir. Behçet tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detaylara beraber bakalım.

Behçet Hastalığı Nedir?

Behçet hastalığı; vücutta tüm organları ve vücut sistemini etkileyebilen, damar iltihabı ile ön plana çıkan kronik bir hastalık olarak bilinmektedir. Genel olarak ağız ve genital bölge yaraları ile karşımıza çıkan Behçet hastalığı Türk hekim Dermatolog Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından 1937 yılında tanımlanmış bir hastalıktır.

Orta Doğu ve Doğu Asya ülkelerinde sıklıkla görülen bir deri hastalığıdır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen bir hastalık olmasına rağmen özellikle genç erkeklerin Behçet hastalığını daha ağır geçirdiği tespit edilmiştir.

Behçet Hastalığı Belirtileri

Genetik faktörlerin ve çevresel faktörlerin ortak etkileri ile görülen bir hastalık olan Behçet hastalığı "ipek yolu hastalığı" olarak da bilinmektedir. Behçet hastalığının en çok görüldüğü ülkelerden biri Türkiye'dir. Genellikle 40 yaşından önce görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Hastalığın tanısında herhangi bir görüntüleme ya da laboratuvar testi bulunmamakla beraber hastalığın tanısı hastaların şikayetleri ile konulur. İşte Behçet hastalığı belirtileri;

  • Ağızda tekrarlayan aftlar, içi oyuk yaralar.
  • Genital ülser, genital bölge yaraları.
  • Bacakların ön yüzündeki ağrılı ve yuvarlak şişlikler.
  • Göz tutulumu (bulanık görme, kızarıklık).
  • Eklemlerde şişlik ve ağrı.
  • Küçük yaştaki hastalarda sara nöbeti, ense sertliği, bilinç kaybı.
  • Mide ülserleri.

Behçet Hastalığı Tedavisi

Behçet hastalığı tedavisi hastalığın şiddetine ve hastalığın belirti gösterdiği organa göre değişiklik göstermektedir. Özellikle gözde tutulum meydana gelen Behçet hastalarında doktor takibi oldukça önemlidir. Behçet hastalığının tedavisi düzenli kontrol ve ilaçlarla sağlanırken akut ve atak dönemlerinde kortizon ile tedavi de uygulanmaktadır. Buluşu bir hastalık olmayan Behçet hastalığı düzenli doktor kontrolü ile kontrol altına alınabilir.

Behçet Hastalığında Yenmemesi Gerekenler

Tam bir tedavisi olmayan hastalıklardan biri olan Behçet hastalığında rahat ve ağrısız bir hayat yaşamak için hastaların özellikle dikkat etmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Beslenme de dikkat edilmesi gereken durumlardan biri olarak karşımıza çıkar. Behçet hastalığında yenmemesi gereken besinler listesini sizin için hazırladı. İşte o liste;

  • Şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler.
  • Pirinç, patates ve bulgur.
  • Havuç ve kereviz.
  • Fazla yağlı et.
  • Kızartma, katı yağ bulunduran hamur işleri.
  • Yağlı süt ve süt ürünleri.

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Behçet Hastalığı Nedir? Behçet Hastalığı Belirtileri, Tedavisi Ve Vücuda Etkileri Nelerdir?
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