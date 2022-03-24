Beka Ne Demek? Allah’ın Beka Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

Alemlerin yaratıcısı ve Rabbi olan Allah'ın güzel isimleri yanında, eşsiz ve benzersiz sıfatları vardır. Bu sıfatlardan biri bekâdır. Beka sıfatının anlamı merak edilmektedir. Peki, bekâ ne demek?

Beka Ne Demek?

Allah'ın sıfatları zâtî, subûtî ve fiilî olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Zâtî sıfatlar altı tane olup; vucûd, kıdem, bekâ, vahdâniyet, muhâlefetün li'l-havâdis ve kıyam binefsihidir. Bekâ da buraya yer almaktadır.

Beka Sıfatının Anlamı ve Fazileti

Sözlükte "sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek" anlamlarına gelmektedir. Allah Teâlâ'nın varlığına herhangi bir yokluğun gelemeyeceği anlamındadır. Kur'an'da Allah'ın bekā sıfatını ölümsüzlük, fenâ bulmamak gibi kavramlarla ifade eden ayetler vardır.

Allah'ın ebedî olduğuna delâlet eder. Varlığını devam ettirememe âcizliktir. Âcizlik ise eksikliktir. Allah bütün eksikliklerden uzaktır. O, sonsuz kudret sahibidir. O'nu yok edecek bir güç de mevcut değildir.

Beka Sıfatının Geçtiği Bazı Ayetler

Âl-i İmrân 3/185

el-Kasas 28/88

en-Nisâ 4/57, 122, 169

el-Ahzâb 33/65

Hz. Peygamber'in, "Allah'ım! Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur; sen âhirsin, senden sonra hiçbir şey olamaz" şeklindeki duasında beka sıfatına rastlamak mümkündür.