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Giriş Tarihi: 24.3.2022 15:46 Son Güncelleme: 24.3.2022 15:46

Beka Ne Demek? Allah'ın Beka Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

Beka Ne Demek? Allah’ın Beka Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

Kur’ân-ı Kerîm’de birçok yerde Allah’ın bazı sıfatlarına rastlanmaktadır. İşte bunlardan biri de Beka sıfatıdır. İslam alimleri bekâ sıfatının ism-i tafdîl ve fiil şeklinde Allah’a nisbet edildiği kanısındadır. O yüzden bu ismin fazileti büyüktür. İşte bekâ sıfatının anlamı ve fazileti…

Alemlerin yaratıcısı ve Rabbi olan Allah'ın güzel isimleri yanında, eşsiz ve benzersiz sıfatları vardır. Bu sıfatlardan biri bekâdır. Beka sıfatının anlamı merak edilmektedir. Peki, bekâ ne demek?

Beka Ne Demek?

Allah'ın sıfatları zâtî, subûtî ve fiilî olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Zâtî sıfatlar altı tane olup; vucûd, kıdem, bekâ, vahdâniyet, muhâlefetün li'l-havâdis ve kıyam binefsihidir. Bekâ da buraya yer almaktadır.

Beka Sıfatının Anlamı ve Fazileti

Sözlükte "sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek" anlamlarına gelmektedir. Allah Teâlâ'nın varlığına herhangi bir yokluğun gelemeyeceği anlamındadır. Kur'an'da Allah'ın bekā sıfatını ölümsüzlük, fenâ bulmamak gibi kavramlarla ifade eden ayetler vardır.

Allah'ın ebedî olduğuna delâlet eder. Varlığını devam ettirememe âcizliktir. Âcizlik ise eksikliktir. Allah bütün eksikliklerden uzaktır. O, sonsuz kudret sahibidir. O'nu yok edecek bir güç de mevcut değildir.

Beka Sıfatının Geçtiği Bazı Ayetler

  • Âl-i İmrân 3/185
  • el-Kasas 28/88
  • en-Nisâ 4/57, 122, 169
  • el-Ahzâb 33/65

Hz. Peygamber'in, "Allah'ım! Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur; sen âhirsin, senden sonra hiçbir şey olamaz" şeklindeki duasında beka sıfatına rastlamak mümkündür.

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Beka Ne Demek? Allah'ın Beka Sıfatının Anlamı Ve Fazileti
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