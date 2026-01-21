Bekârlık sağlığa zararlı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Araştırmalar son yıllarda insanların hızlı bir şekilde yalnızlaştığını gösterirken uzmanlar bu durumun sağlık açısından zararlı olabileceği konusunda uyarıyor. ABD'de 20 bin kişiyle yapılan bir anket Z Kuşağı'nı 'en yalnız kuşak' olarak nitelendirdi. Almanya ve İngiltere'de 17 binden fazla ergen ve genç yetişkin üzerinde yapılan analiz, uzun süre bekâr kalan herkesin artan yalnızlık duyguları ve yaşam memnuniyetinde daha büyük bir düşüş yaşadığını gösterdi. Çok sayıda çalışmaya göre yalnızlık, stres hormonu olan kortizol seviyelerini yükselterek kişileri damar, bağışıklık sistemi ve kalp sorunları riskiyle karşı karşıya bırakıyor.