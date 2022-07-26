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Giriş Tarihi: 26.7.2022 13:28

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları açıklanma tarihi EGM PA

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Söz konusu sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı da erişime açılmıştı. Bekçi adaylarının gündeminde şimdi bekçilik sınav sonuçları yer alıyor. 17 Temmuz 2022 Pazar günü düzenlenen bekçi alımı yazılı sınavı sonrası bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Bekçilik sonuçları açıklanma tarihi ve bilgiler.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları açıklanma tarihi EGM PA

Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce bekçi adayı sınav soruları ve cevap anahtarına erişim sağladı. Şimdi ise bekçilik sonuçlarının açıklanması için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki; Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Bekçilik sonuçları açıklanma tarihi.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları, 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları açıklanma tarihi EGM PA
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