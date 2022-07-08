Haberler Yaşam Haberleri Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 01:10

Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bekçilik sınav yerleri için beklenen tarih geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından daha önceleri yapılan açıklamaya göre; bekçi alımı sınav giriş belgesi 8 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecek. Bekçi alımı sınavına katılacak olan binlerce aday bu kapsamda; “Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. 2022 Bekçilik yazılı sınavı ise 17 Temmuz 2022 Pazar günü düzenlenecek.

Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bekçi alımı sınav giriş belgesi için geri sayım başladı. Binlerce 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçisi adayı bekçilik sınav yerlerini 8 Temmuz 2022 tarihinde öğrenecek. EGM PA'dan gelecek son dakika açıklamasına odaklanan adaylar söz konusu sınava 17 Temmuz 2022 tarihinde kurum tarafından belirtilen illerde katılım gösterecek. Peki; Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

2022 BEKÇİLİK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Türkçe Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Matematik Ortaöğretim Düzeyi: 15 soru

Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

TOPLAM: 100 soru

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Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak?
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