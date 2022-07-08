Bekçi alımı sınav giriş belgesi için geri sayım başladı. Binlerce 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle bekçisi adayı bekçilik sınav yerlerini 8 Temmuz 2022 tarihinde öğrenecek. EGM PA'dan gelecek son dakika açıklamasına odaklanan adaylar söz konusu sınava 17 Temmuz 2022 tarihinde kurum tarafından belirtilen illerde katılım gösterecek. Peki; Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak?
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.
SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
2022 BEKÇİLİK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI
Türkçe Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru
Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi: 15 soru
Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru
Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru
Matematik Ortaöğretim Düzeyi: 15 soru
Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru
TOPLAM: 100 soru