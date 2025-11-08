Bekçinin sıktığı kurşun 765 metre ötede kadını ağır yaraladı

Nizip ilçesi Yunus Emre Mahallesi Oymak Sokak'ta 24 Ekim 2025 günü saat 21.49 sıralarında meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Hanım Çelik, eşiyle birlikte yürüdüğü sırada göğsüne isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralandı. Kurşunun karaciğerine saplandığı ve çıkarılamadığı öğrenilen Çelik'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

KINA GECESİNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, yaralanmanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 765 metre mesafede bulunan Pera Garden Düğün Salonu'nda aynı saatte kına gecesi yapıldığı belirlendi. Salon ve kına görüntülerinin incelenmesi sonucu, silah sesinin duyulmasından 32 saniye sonra Çelik'in yaralandığı tespit edildi. Görüntülerden havaya ateş eden kişinin Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli 28 yaşındaki çarşı ve mahalle bekçisi Talat Kılıç olduğu belirlendi.

BEKÇİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan bekçi Talat Kılıç, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "olası kastla neticesi itibarıyla ağır yaralama" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.