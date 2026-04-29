Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul ve kayıp dosyaların yeniden incelemeye alınacağını açıklaması, Adana'da 21 yıl önce parkta sohbet ettikleri sırada bir grup tarafından dövülüp kaçırılan üç arkadaştan bir daha haber alamayan ailelerin umutlarını yeşertti.

ÜÇ ARKADAŞ SIR OLDU

Olay, 18 Mayıs 2005 akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Parkı'nda meydana gelmişti. Suat Bebek (18), Ramazan Sofi (19) ve Emin Saçan (22) sohbet ettikleri sırada bir minibüsten inen 8 şüpheli tarafından darp edildi. Kaçırıldığı ileri sürülen 3 gençten, o günden beri hiçbir haber alınamadı. Kayıp 3 gencin dosyası kayıp bürosunda rafa kaldırıldı. Oğlu kaybolduktan sonra ailece psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden 4 çocuk annesi Hülya Bebek (64), "Kaybolduğu gece kendisini aradım geleceğini söyledi ve bir daha haber alamadım. Üzüntüden, stresten sol gözümü kaybettim. Her kapı çaldığında ya da telefon geldiğinde oğlumdan haber gelecekmiş gibi oluyorum. Beklemekten yorulduk artık. Bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz" diyerek gözyaşı döktü.

'BAKANIMIZA GÜVENİYORUZ'

Kayıp gençlerden Ramazan Sofi'nin kardeşi Kadir Sofi (38) ise bir süre önce emniyetten kan örneklerinin alınması için arandıklarını kaydederek, "Adalet Bakanımıza güveniyoruz ve onun desteğini bekliyoruz. Nasıl diğer olaylar aydınlatılıyorsa kardeşimizle birlikte diğer çocukların da bulunmasını istiyoruz. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Ölü ya da diri haber alalım istiyoruz" diye konuştu.