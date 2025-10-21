Beklenen tarih açıklandı! Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, bu hafta yayınlanacak mı? İşte ATV ile dizinin yayın tarihi

Tarihi dizi severlerin sabırsızlıkla beklediği gün geldi: Kuruluş Orhan'ın yayın tarihi resmi olarak duyuruldu. Yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan dizi şimdiden yeni sezonun ses getiren işleri arasında yer alıyor. Peki "Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?" sorularının yanıtı...