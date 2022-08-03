Beklenmedik İhanet filmi konusu nedir? Beklenmedik İhanet filmi oyuncuları kimler?

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ KONUSU

Bir grup paralı asker, destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. Ekibin amacı, mülteci kapındaki insanlar için gerekli olan bir kamyon ilacı çalmaktır. Ancak kamyonu çaldıklarında beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. Kamyonun içi çalıntı altınla doludur ve bu içlerinden birinin hain olduğunun kanıtıdır. Hainin kim olduğunun bulunması büyük bir savaşın yaşanmasına neden olur.