Beklenmedik İhanet filmi konusu nedir? Beklenmedik İhanet filmi oyuncuları kimler?

Aksiyon türündeki filmin yönetmen koltuğunda Kar Lok Chin oturuyor. Beklenmedik İhanet filmi konusuna göre destansı bir soygun planlayan paralı askerler önce içlerindeki hain tarafından tutuklanır. Beklenmedik İhanet filmi oyuncuları da Uzakdoğu sinemasında adından söz ettiren isimlerden. İşte, Beklenmedik İhanet filmi hakkında merak edilenler…
BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ KONUSU
Bir grup paralı asker, destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. Ekibin amacı, mülteci kapındaki insanlar için gerekli olan bir kamyon ilacı çalmaktır. Ancak kamyonu çaldıklarında beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. Kamyonun içi çalıntı altınla doludur ve bu içlerinden birinin hain olduğunun kanıtıdır. Hainin kim olduğunun bulunması büyük bir savaşın yaşanmasına neden olur.