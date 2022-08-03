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Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:53

Beklenmedik İhanet filmi konusu nedir? Beklenmedik İhanet filmi oyuncuları kimler?

Beklenmedik İhanet filmi bu gece ATV ekranlarında yayında olacak. Uzakdoğu sineması aksiyon filmleri ile takip edilmeye devam ediyor. Filmin başrollerini Ekin Cheng ve Jordan Chan paylaşıyor. Beklenmedik İhanet filmi konusu ile içlerindeki haini arayan bir askere odaklanıyor. İşte, Beklenmedik İhanet filmi oyuncuları

Beklenmedik İhanet filmi konusu nedir? Beklenmedik İhanet filmi oyuncuları kimler?

Aksiyon türündeki filmin yönetmen koltuğunda Kar Lok Chin oturuyor. Beklenmedik İhanet filmi konusuna göre destansı bir soygun planlayan paralı askerler önce içlerindeki hain tarafından tutuklanır. Beklenmedik İhanet filmi oyuncuları da Uzakdoğu sinemasında adından söz ettiren isimlerden. İşte, Beklenmedik İhanet filmi hakkında merak edilenler…

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ KONUSU

Bir grup paralı asker, destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. Ekibin amacı, mülteci kapındaki insanlar için gerekli olan bir kamyon ilacı çalmaktır. Ancak kamyonu çaldıklarında beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. Kamyonun içi çalıntı altınla doludur ve bu içlerinden birinin hain olduğunun kanıtıdır. Hainin kim olduğunun bulunması büyük bir savaşın yaşanmasına neden olur.

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ OYUNCULARI

Ekin cheng

Jordan Chan

Michael Tse

Jerry Lamb

Kar Lok Chin

Charmaine Sheh

Sergej Onopko

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Beklenmedik İhanet filmi konusu nedir? Beklenmedik İhanet filmi oyuncuları kimler?
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