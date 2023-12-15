Bel Ölçüsü Nasıl Alınır? Bel Nasıl Ölçülür, Tam Olarak Nereden Alınır?

Bel Ölçüsü nasıl alınır konusunda genellikle beli ölçmeye hangi noktadan başlanılacağı konusunda bir soru işareti oluşmaktadır. Fakat bu sorunun yanıtını bilmek tek başına yeterli değildir, mezuranın tam olarak ne kadar sıkılıp bastırılacağı konularında bilgili olmak da önemlidir. Bel ölçüsü nasıl alınır ve bel nasıl ölçülür konularının yanında bel ölçüsü tam olarak nereden alınır konusuna da dikkatle eğilmekte fayda vardır.

Bel Ölçüsü Nasıl Alınır?

Bel ölçüsü almak için her şeyde olduğu gibi ilk önce gereken malzemelerin temin edilmesi gerekmektedir.

Bel ölçüsü almadan önce belin ölçüsünü almak için bir mezura ya da esnek ölçü bandı gerekmektedir. Bunun ardından ölçüyü not etmek için bir kâğıt ve kalem alınması iyi olacaktır.

Bel Nasıl Ölçülür?

Öncelikle belin en dar noktası bulunmalıdır. Bu kısım genelde göğüs kafesiyle kalça kemiği arasında yer alan kısımdır. Eğer bel çukuru mevcutsa, bu vücutta belin en dar yeridir. Ölçü buradan alınmalıdır.

Doğru nokta bulunduktan sonra ayaklar omuz genişliğinde açılmalı ve ağırlık her iki bacağa eşit şekilde dağıtılmalıdır. Doğal bir duruş pozisyonu aldıktan sonra beli sıkılaştırmadan ya da gevşetmeden işleme geçmek gerekir.

Beli çevreleyecek olan mezura ya da esnek ölçü bandı alınarak düzgünce en dar noktadan başlayarak çevrilmelidir. Mezura beli sıkıca kavramalıdır fakat cilde çok aşırı şekilde bastırmaktan da kaçınılmalıdır.

Mezura üzerinde yazan ölçüm alınmalıdır. Ayrıca kıyafet alımı için bel ölçülürken birden fazla ölçü almak önemlidir. Yani Pek çok kıyafetin bel ölçüsü farklı olacağı ve insanların bel bölgesi kısa sürelerle de olsa genişleyip daralabildiği için düzenli aralıklarla bel kalınlığını ölçmek mantıklı bir yöntem olacaktır.

Bel Ölçüsü Tam Olarak Nereden Alınır?

Kıyafet seçimleri yaparken ya da kilo takibi yaparken bel ölçüsünü almak, bilmek çok önemlidir. Bu durumda da en fazla sorulan sorulardan bir tanesi bel ölçüsünün tam olarak nereden alınacağı konusudur. Bel vücudun geniş bir alanını kapsadığı için bu konuda kafa karışıklığı yaşanması da son derece normaldir.

Bel ölçümü yapacak kişilerin belin en dar noktasını bulması gerekmektedir. Eğer kişilerin bel çukuru varsa bu konuda daha kolay tespit yapabilirler. Bel çukuru olan kişilerin mezuranın başlangıç ucunu bel çukuruna dayaması ve belini sıkıca sarıp ölçümü okuması en sağlıklı yöntemdir.