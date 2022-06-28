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Giriş Tarihi: 28.6.2022 12:57

Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimler?

Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimler?

Belalı Karakol filmi 28 Haziran Salı akşamı Star Tv ekranlarına gelecek. ABD yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Joe Carnahan yer alıyor. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan film 2021 yılı yapımı olup başrolünde ünlü oyuncu Gerard Butler yer alıyor. Peki; Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimler?

Belalı Karakol filmi 28 Haziran Salı akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Küçük bir kasabada profesyonel bir tetikçi, profesyonel bir katil, çaylak bir kadın polis ve kaçacak yeri kalmayan bir dolandırıcı arasında yaşanan savaşı anlatan film aksiyon ve gerilim türlerinde olup ABD yapımıdır. Peki; Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimler?

BELALI KARAKOL FİLMİ KONUSU

Belalı Karakol, küçük bir kasabada profesyonel bir tetikçi, profesyonel bir katil, çaylak bir kadın polis ve kaçacak yeri kalmayan bir dolandırıcı arasında yaşanan savaşa odaklanıyor. Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.

BELALI KARAKOL FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen Joe Carnahan

Senarist Joe Carnahan, Kurt McLeod

Oyuncular: Gerard Butler, Frank Grillo, Alexis Louder

Orijinal adı Copshop

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Belalı Karakol filmi konusu nedir? Belalı Karakol filmi oyuncuları kimler?
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