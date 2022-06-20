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Giriş Tarihi: 20.6.2022 12:24 Son Güncelleme: 20.6.2022 12:24

Belarus Nerede? Belarus Hangi Kıtada, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Belarus Nerede? Belarus Hangi Kıtada, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Yurtdışı seyahat etmek isteyenlerin veya gezmek için yurtdışı rotası seçmek isteyenlerin liste başına ekledikleri duraklardan biri Belarus’dur. Resmi adıyla Belarus Cumhuriyeti ya da diğer adıyla Beyaz Rusya Doğu Avrupa'da bulunan bir devlettir. Resmi dili Rusça olan ve dini %49 Ortodoks olarak bilinen Belarus'da yaşam, genelde şehir ve doğa hayatı ile iç içedir. Sokaklar geniş olması, her yerde parkların yer alması, eski Sovyet Dönemi mimarisini her bir noktasında bulabileceğiniz Belarus keşfedilmeyi bekleyen yerler arasındadır. Belarus nerede? Sorusunu yanıtlayacağız. Belarus hangi kıtada, nereye bağlı ve nasıl gidilir? İşte genel bilgiler…

Doğusunda Rusya, güneyinde Ukrayna, batısında Polonya ve kuzeyinde Litvanya ile Letonya bulunan Belarus, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Belarus'un başkenti Minsk, %40'ı ormandan ibaret ve birçok dere ve 11.000 adet göle sahip olan bir yer diyebiliriz. En çok da bu doğal yönleriyle dikkat çeken bir bölgedir. Pinsk, Grodno, Gomel, Nesvizh, Brest, Mir ve Minsk şehirleri oldukça çok ziyaretçi almaktadır. Bağımsızlık Meydanı, Aziz Simon ve Helena Kilisesi, Tochka, Grafiti Sokağı, Holy Spirit Church, Belediye binası ve parkı gibi önemli turistik yerleri ziyaret edebilirsiniz. Belarus hangi kıtada, nereye bağlı ve nasıl gidilir? Sorularını inceleyeceğiz. Belarus nerede? Diyorsanız hemen anlatmaya başlayalım…

Belarus Nereye Bağlı?

Resmi adıyla Belarus Cumhuriyeti herhangi bir yere bağlı değildir. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir.

Belarus Nerede?

Belarus Doğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya ve güneyde Ukrayna bulunur.

Belarus'a Nasıl Gidilir?

Türkiye'den vize istemeyen ülkelerden biri de Belarus'dur. Ülkemizden vize istemeyen ve doğrudan pasaport bilet ile gidilebilen bir ülkedir. Dolayısıyla ülkeye en iyi gidiş yolu hava yolu diyebiliriz. Belarus Doğu Avrupa'da yer aldığından dolayı kara yolu ile ulaşım zor olduğu için hava yolu tercih edilmektedir.

Hava yoluyla birlikte aktarmalı ya da aktarmasız bir şekilde İstanbul ya da Ankara'dan uçuş seçebilirsiniz. Bu şekilde doğrudan Minsk şehrine bilet alınabilir. Toplamda 2 saat süren yolculuğun ardından yüzde 40'ı ormanla kaplı ve muhteşem doğa manzaralı Belarus'a ulaşmış olursunuz.

Belarus Gezilecek Yerler

Belarus'u keşfetmenizi sağlayacak birkaç önemli noktayı sizler için hazırladık.

  • Belarus National Library
  • Park Of Stones
  • Grafiti Sokağı
  • Aziz Simon ve Helena Kilisesi
  • Holy Spirit Kilisesi
  • Savaş Tarihi Müzesi
  • Minsk
  • Grodno
  • Brest
  • Gomel
  • Island of Tears
  • National Library of Belarus
  • Uspensky Cathedral
  • Gomel Palace & Park Ensemble
  • Minskiy Komarovskiy Market

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Belarus Nerede? Belarus Hangi Kıtada, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?
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