Haberler Yaşam Haberleri Belarus Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Belarus'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 4.8.2022 13:59 Son Güncelleme: 4.8.2022 13:59

Belarus Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Belarus'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Günümüzde birçok kişi bazı ülkeleri gezmek için vize şartlarını araştırmaktadır. Belarus’da tercih edilen ülkelerden bir tanesi konumundadır. Bir ülkeden başka bir ülkeye geçilirken genellikle pasaport istenirken Belarus’a giderken pasaportun istenip istenmediği büyük soru işaretidir. Bunun yanında bazı ülkeler kendi aralarında bazı vize uygulamaları yapabilmektedir. Buna göre Belarus vize istiyor mu? Konuya değineceğiz. Türkiye'den Belarus'a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? İşte tüm detaylar…

Belarus Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Belarus’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Belarus'un diğer bilinen adı da Beyaz Rusya Cumhuriyeti'dir. Doğu Avrupa sınırlarında bulunan bu ülkeye Türkiye'den pek çok kişi gitmek istemektedir. Bunun için de Belarus'a seyahat edeceklerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu açıdan baktığımızda Belarus'la Türkiye arasında bir vize uygulamasının olup olmadığı önemlidir. Peki, Türkiye'den Belarus'a giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? Merak edilenleri derledik. Belarus vize istiyor mu? İşte yanıtları…

Belarus Vize İstiyor Mu, Vize Kalktı Mı?

Belarus ziyaretçileri; vizesiz ülkelerden birinden gelinmediği sürece, Belarus diplomatik dış temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir. Belarus, Şubat 2017'de 80 ülkeyle vizesiz rejime geçti. Vizesiz rejim, yalnızca Minsk Uluslararası Havalimanı'ndan gelen ve giden ziyaretçiler için geçerli olacak (Rusya'ya veya Rusya'dan uçuşlar hariç) ve vizesiz kalış sadece 5 gün sürmektedir. Belarus'u ziyaret edecek kişilerin hepsinin yeterli sağlık sigortasının kesinlikle olması gerekmektedir. Aksi halde ülkeye girmeleri imkansızdır.

1 Haziran 2014 yılından itibaren Belarus ve Türkiye arasında karşılıklı olarak vize uygulaması kaldırılmıştır. Bunun yanında ülkeye giriş umuma Mahsus, Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportuna sahip olan tüm Türk vatandaşları; Belarus'a (Beyaz Rusya) yapacakları seyahatlerde, 1 yılda 90 gün içerisinde 30 gün süre ile vizeden muaf olmaktadırlar. Bunun yanında okul, bilimsel çalışmalar, eğitim ve çalışma gibi durumlar için Belarus'da kalacak vatandaşların 30 günü aşan sürelerde Ankara Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğundan vize almaları gerekmektedir.

Belarus Pasaport İstiyor Mu?

Diplomatik veya başka bir resmi pasaport sahipleri olan Arjantin, Brezilya, Çin, Ekvador, Mısır, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İran, Laos, Peru, Romanya, Slovakya, Güney Afrika Güney Kore, Suriye, Uruguay ve Vietnam vatandaşlarına ve Polonya diplomatik pasaport sahipleri için Belarus vizesi almaları gerekmemektedir.

Yetkili seyahat acentesi aracılığıyla bir turist grubunun bir parçası olarak yolculuk yapan Çin'in vatandaşlarının da vize almaları gerekmemektedir. 22 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Çin'den Belarus'a giden ve geçerli bir Schengen / AB vizesine sahip olan Çin vatandaşlarının 3 güne kadar kalış süresi için vize almaları gerekmemektedir.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Müdürlüğü, Minsk Uluslararası Havalimanı Dış Kabul Müdürlüğü, varış belgesinin varış tarihinden 3 iş günü öncesinde sunulması halinde vizeden vizeye tabi tutulmaktadır. Kişinin varış nedeni ciddi bir hastalık veya yakın akraba veya aile üyelerinin ölümü ise, vize için başvuru anında vize desteği belgeleri sunulabilir. Ücretler konsolosluklardan çok daha yüksektir.

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Belarus Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Belarus'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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