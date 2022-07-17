Haberler Yaşam Haberleri Belçika "KADES" benzeri uygulamayı hayata geçirdi! "KADES" dünyaya örnek oluyor
Giriş Tarihi: 17.7.2022 11:59 Son Güncelleme: 17.7.2022 12:17

Belçika "KADES" benzeri uygulamayı hayata geçirdi! "KADES" dünyaya örnek oluyor

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için dünyada bir ilke imza atılarak Türkiye’de 2018 yılında “KADES” uygulaması hayata geçirildi. Türkiye’nin “KADES” uygulamasını hayata geçirmesiyle söz konusu uygulamanın benzeri, “Ma Sécurité” ismiyle Fransa tarafından hayata geçirilirken, Belçika’da Gent şehrinde “tele alarm” ismiyle bir uygulamayı kullanmaya başladı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Belçika KADES benzeri uygulamayı hayata geçirdi! KADES dünyaya örnek oluyor

İçişleri Bakanlığınca 2018 yılından bu yana kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için kullanılmaya başlanan "KADES" uygulaması, amacı doğrultusunda birçok şiddet olayının önüne geçti. Aile içerisinde veya bir başkası tarafından şiddete maruz kalan kadınlar, akıllı telefonlarına indirdikleri "KADES" uygulaması sayesinde tek tuşla polise ihbarda bulunabiliyorlar.

Türkiye'deki uygulamanın ardından Fransa, şiddet, ısrarlı takip ve tacizin önüne geçebilmek amacıyla "Ma Sécurité" uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama aracılığıyla 7/24 güvenlik birimleriyle iletişim kurulabiliyor.

Fransa'nın ardından Belçika'da deneme amacıyla Gent şehrinde "tele alarm" uygulamasını hayata geçirdi. Belçika'da kadın cinayetlerinin büyük bölümü eski eşlerin takibi sonrasında işleniyor. Bu kapsamda, kendilerini tehdit altında hisseden 20'den fazla kadın kıyafetlerinin içerisinde tehlikeli durumlarda polisi uyaran "alarm düğmesi" taşıyor. İlk olarak Gent şehrinde hayata geçirilen "tele alarm" uygulaması, Flaman kesimindeki diğer bazı kentlerde de uygulanmaya başlandı.

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Belçika "KADES" benzeri uygulamayı hayata geçirdi! "KADES" dünyaya örnek oluyor
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