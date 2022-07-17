Belçika "KADES" benzeri uygulamayı hayata geçirdi! "KADES" dünyaya örnek oluyor

İçişleri Bakanlığınca 2018 yılından bu yana kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için kullanılmaya başlanan "KADES" uygulaması, amacı doğrultusunda birçok şiddet olayının önüne geçti. Aile içerisinde veya bir başkası tarafından şiddete maruz kalan kadınlar, akıllı telefonlarına indirdikleri "KADES" uygulaması sayesinde tek tuşla polise ihbarda bulunabiliyorlar.

Türkiye'deki uygulamanın ardından Fransa, şiddet, ısrarlı takip ve tacizin önüne geçebilmek amacıyla "Ma Sécurité" uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama aracılığıyla 7/24 güvenlik birimleriyle iletişim kurulabiliyor.

Fransa'nın ardından Belçika'da deneme amacıyla Gent şehrinde "tele alarm" uygulamasını hayata geçirdi. Belçika'da kadın cinayetlerinin büyük bölümü eski eşlerin takibi sonrasında işleniyor. Bu kapsamda, kendilerini tehdit altında hisseden 20'den fazla kadın kıyafetlerinin içerisinde tehlikeli durumlarda polisi uyaran "alarm düğmesi" taşıyor. İlk olarak Gent şehrinde hayata geçirilen "tele alarm" uygulaması, Flaman kesimindeki diğer bazı kentlerde de uygulanmaya başlandı.