Belçika Kurdu Özellikleri ve Bakımı - Belçika Kurdu Nasıl Beslenir, Ne Kadar Büyür ve Yaşar?

Belçika kurdu özellikleri, daha çok hayvanın tepkisel ve fiziksel özellikleri ile ilgilidir. Belçika kurdu eğitimi de bu köpeğin tercih edilme nedenlerinden biridir. Belçika Kurdu (Belgian Malinois) yaşam süresi ne kadar diye merak ediyorsanız köpek ömürleri arasında uzun bir ömre sahip olduğunu söyleyebiliriz. Belçika Kurdu ne kadar büyür ve Belçika kurdu evde bakılır mı sorularının cevapları yazımızın devamında.

Belçika Kurdu Özellikleri

Belçika kurdu, Belçika çoban köpeği adıyla da anılan köpek türlerinden biridir. Daha çok Belçika ve Fransa çevresinde yetiştirilen bir köpek türü olduğundan bu adla anılmıştır. Köpeğin en belirgin özelliği siyah ve kahverengi tüylere sahip olmasıdır. Belçika kurtları iyi bir bekçi köpeğidir. Bunun yanında av için de tercih edilir. Belçika'da bulunan sürüleri koruma görevleri bu köpeklere verilir.

Belçika kurtları sahibine olan sadakati ile de dikkat çeker. Köpeğin yavru iken kesinlikle sosyalleştirilmesi gerekir. Eve hapsedilerek beslenecek bir köpek türü değildir. Geniş alanlara sahip olan çiftlik ya da bahçe gibi alanlarda beslenmelidir.

Belçika Kurdu Eğitimi

Belçika kurdu eğitimine mümkün olduğu kadar köpeğin yavru olduğu dönemde başlanmalıdır. Köpeğin doğuştan gelen ya da sonradan kazanılan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Köpeğin anavatanı Belçika'dır.

Köpeğin boy ortalaması 60 cm, ağırlığı ise 28 kg'dır.

Kısa tüylü bir yapıya sahiptir.

Tüyleri katmanlı olup su geçirmez özelliğe sahiptir.

Kulak, yüz ve sırt kısmındaki tüyler çok daha koyu renktedir.

Kulakları üçgen yapıda ve diktir.

Av, bekçilik ve koruma konusunda uzman bir köpek cinsidir.

Narkotik alanda faaliyet gösteren meslek kollarına yardımcıdır.

Son derece hareketli ve atak hayvanlardır.

Gün içinde egzersiz ihtiyaçları vardır.

Son derece zeki ve cesur hayvanlardır.

Az havlama özellikleri vardır.

Eğitilmeye açıktır.

Sadakat seviyeleri çok yüksektir.

Dişi köpekler tek bir doğumda 6-10 yavru dünyaya getirebilirler.

Hem sıcak hem de soğuk havalara karşı dayanıklıdırlar.

Az tüy dökme özelliğine sahiptirler.

Ortalama yaşam süreleri 14 yıldır.

Belçika Kurdu Evde Bakılır Mı?

Evinde köpek beslemek isteyenlerin araştırdığı konulardan biri de ilgi duydukları köpeklerin evde yetiştirilip yetiştirilemeyeceğidir. Belçika kurtları genel özellikleri ve ruhsal yapıları dikkate alındığında evde yetiştirilmek için uygun köpekler değildir.

Köpeğin bakımı da son derece pratiktir. Tarama konusunda sahibine zorluk çıkarmayan bu köpekler az tüy dökerler. Bu nedenle tüy alerjisi olan kişiler için dezavantaj oluşturmaz. Düzenli olarak egzersiz yapması için köpeğin mutlaka geniş alanlarda beslenmesi gerekir.