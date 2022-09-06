Belçika Türkiye maçı canlı izle! Eurobasket Belçika Türkiye basketbol maçı canlı yayın izle

Belçika Türkiye basketbol maçı canlı yayın kanalı için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz Eurobasket 2022 maçları NTV canlı izle ekranı ile takip edildi. Basketbol severler A Milli Basketbol Takımı oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın son maçta yaşadıkları ardından Belçika maçına odaklandı. Belçika Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı başına geçen taraftarlar 12 Dev Adam'ı desteklemek için hazırlandı. Peki, Belçika Türkiye maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte, maçın canlı yayını…
BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN - SAAT KAÇTA?
Tarih: 6 Eylül 2022 (bugün)
Saat: 14.30
Yer: Gürcistan Tiflis Arena
GÜRCİSTAN MAÇINDA SALDIRI!
Tiflis Arena'da oynanan ve ay-yıldızlı takımın iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ömer Onan, gergin geçen karşılaşmada milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Furkan yanında bizim bir kondisyonerle soyunma odamıza giderken, koridorda oynamayan oyuncuları, atılan oyuncu ve polislerle birlikte saldırdılar. Maç bitti kaybettik, soyunma odasının önünde iki tarafımızda otuzar polis ittire ittire kavga çıkardı. Gürcistan'ın resmi polisi bizimle fiziki bir kavgaya tutuştu.
Buradan FIBA'ya sesleniyoruz. Ben FIBA'nın yetkililerini de söyledim. Kimse kendini kandırmasın ve kimseyi de aptal sanmasınlar. O koridordaki bütün kamera görüntülerini dakika dakika, bir saniyesini eksik etmeden bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmezlerse ben Hidayet (Türkoğlu) Başkan ile de konuştum şimdi. Biz bu turnuvayı terk ederiz."
Ömer Onan, Türkiye'nin düzenlediği Avrupa şampiyonalarında kimseye bir zarar gelmediğinin altını çizerek, "Koridorda Gürcistan polisiyle neredeyse yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz. Açılın diyoruz, açılmıyorlar. FIBA'ya açık ve net olarak tekrar söylüyorum, 'Yok kameralar silindi, yok odada bozukluk vardı, yok 2 saniye kayıp' falan değil. Bütün kameralar tek tek bakılacak. Onun üzerine alacakları karara bakacağız. Eğer bunu çok ivedi şekilde yapmazlarsa kusura bakmayın oyuncularımız çok değerli, bu çocukların kılına zarar gelmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Bu turnuvadan çekilir gideriz. Böyle turnuva yapılmaz." diye konuştu.