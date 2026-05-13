Belçikalı bakandan itiraf gibi sözler: Türk savunma sanayiisine hayran kaldı! "Türkiye'nin seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz"

"TEMASLAR, İŞ BİRLİĞİNİN DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞINMASINA İMKAN SAĞLAMAKTA"



Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ise Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan programda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye ve Belçika'nın NATO müttefikliği temelinde uzun yıllara dayanan köklü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Heybet, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Ortak güvenlik anlayışımız, bölgesel istikrara verdiğimiz önem ve müşterek sorumluluklarımız ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin temelini oluşturmaktadır. Son dönemde karşılıklı üst düzey temaslarımız artmıştır. Bu durum savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğumuzun daha güçlü bir zemine oturduğunu göstermektedir. Özellikle savunma sanayi alanında gelişen temaslar mevcut iş birliğinin somut projelerle daha ileri seviyelere taşınmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca Brüksel'de 8 Aralık 2025'te düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü, ilişkilerde kurumsal iş birliğinin güçlendiğini göstermiştir. İnanıyorum ki Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkiler karşılıklı anlayış ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha da gelişecektir. Savunma sanayi alanlarındaki iş birliğimiz yeni fırsatlarla güçlenecektir. Savunma sanayi ve kapasite geliştirme alanında Belçika silahlı kuvvetlerine desteğimizi sunmaya her daim hazırız."