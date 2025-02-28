Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Ardeşen ilçesinde meydana gelen olayda Ardeşen Belediye Başkanı Mustafa Kuyumcu sosyal tesislerde Adem Eskiçırak tarafından karnından ve ayağından vuruldu.

Ardeşen ilçesi Belediye Sosyal tesisleri Taş konak ta meydana gelen olayda Belediye Başkan yardımcısı Mustafa Koyuncu silahlı saldırıya uğradı. Olay ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken vuran şahsın eşinin sosyal tesislerde çalıştığı belirtildi.

Karnından ve ayağından yaralanan belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu önce Kaçkar Devlet hastanesine ardından Recep Tayip Erdoğan Araştırma hastanesine kaldırıldı. Koyuncunun hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayda CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, silahlı saldırıda yaralandı. Saldırgan yakalandı.