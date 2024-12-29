Belediye başkanı ve oğlunun katili 19,5 yıl sonra yakalandı

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin, 3 Haziran 2005'te bir restoranda yemek yerken uğradıkları silahlı saldırıda öldürüldü. Yapılan soruşturmada cinayeti Lütfi Arslan'ın (48) işlendiği belirlendi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak "Kasten adam öldürmek" suçundan hapis cezası alan ve kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Arslan, bir türlü yakalanamadı. 19 yıl 6 aydır firar olarak gezen Arslan'ın Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunduğu belirlenince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin ile oğlunun öldürülmesi olayının faillerinden Lütfi Arslan'ı saklandığı ikamette yakaladı. "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.