Belediye çalışanı tabanca ile vurularak öldürüldü

Olay, ilçe meydanında meydana geldi. Yıldızeli Belediyesi'nde çalışan Abdullah Hasdemir ilçe meydanında yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Hasdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrası Hasdemir'in cansız bedeni Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

