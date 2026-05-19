Haberler Yaşam Haberleri Belediye çalışanını tabancayla vurarak öldürmüştü! Katil zanlısı tutuklandı, cinayetin sebebi kan davasıymış!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 14:44

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde belediye çalışanı Abdullah Hasdemir’i (40) tabanca ile vurarak öldüren Osman Hasdemir (53) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin 4 yıl önce Abdullah Hasdemir’in babası Halis Hasdemir’in, Osman Hasdemir’in kardeşi Ünal Hasdemir’i öldürmesi yüzünden işlendiği iddia edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında ilçe meydanında meydana geldi. Yıldızeli Belediyesi'nde çalışan Abdullah Hasdemir ilçe meydanında yürürken yanına yaklaşan Osman Hasdemir'in silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolden vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Hasdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan Osman Hasdemir, kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Abdullah Hasdemir ise Ay Yıldız Camisinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.

