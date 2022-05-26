Haberler Yaşam Haberleri Belediye Çalışma Saatleri 2022: Belediyeler Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor Ve Kaça Kadar Açık, Öğle Arası Ne Zaman?
Giriş Tarihi: 26.5.2022 11:15 Son Güncelleme: 26.5.2022 11:15

Belediye Çalışma Saatleri 2022: Belediyeler Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor Ve Kaça Kadar Açık, Öğle Arası Ne Zaman?

Belediye Çalışma Saatleri 2022: Belediyeler Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor Ve Kaça Kadar Açık, Öğle Arası Ne Zaman?

Belediyeler, il ve ilçelerde yaşayan milyonlarca vatandaşa hizmet veriyor. Yerel yönetim olarak bilinen belediyelerin hizmet alanı oldukça geniş. Bu nedenle de, belediye ile ilgili bir işi olanlar, belediye çalışma saatleri ve tatil vakitlerini araştırıyorlar. Peki, belediye saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bu başlık altında, 2022 güncel belediye çalışma saatleri yer almaktadır. İşte, belediyelerin mesai saatleri, öğle araları ve açık olduğu günler.

Hafta sonu ve hafta içi belediye çalışma saatleri, kurumlarda fiziki olarak işi olan ve belediyeye gitmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hem çağrı merkezi saatleri hem de kurumsal olarak belediye çalışma saatleri, Türkiye genelinde kamu çalışma düzenine göre saatler belirlenmiş olsa da belediyeler tarafından geçici olarak değiştirilebiliyor. Peki, belediyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bu başlık altında, bazı günlerde farklılık gösterse de, 2022 güncel belediye çalışma saatleri yer alıyor.

Belediye; il, ilçe ve bucaklarda bulunan, devlete bağlı, başkan ve meclis üyeleri seçimle belirlenen tüzel kişiliği olan bir örgüttür. Belediyeler, hiç bir kurum veya Bakanlığa bağlı değillerdir. Sadece İçişleri Bakanlığının çok sınırlı ve kaynağını Kanundan alabilen vesayet denetimine tabidirler.

BELEDİYE ÇALIŞMA SAATLERİ

Belediyelerin çalışma saatleri, kamu kuruluşlarının belirlenen çalışma saatleri ile aynıdır. Yani belediyelerde çalışma saatleri 09.00-12.00 / 13.00-17.00 arasıdır. Ancak, bazı istisna durumlarda çalışma saatlerinde değişiklikler olabilmektedir. Örneğin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde hafta sonu da çalışabilmektedirler. Belediyelerin tamamı hafta sonu ve resmi, dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

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Belediye Çalışma Saatleri 2022: Belediyeler Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor Ve Kaça Kadar Açık, Öğle Arası Ne Zaman?
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