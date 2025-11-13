Haberler Yaşam Haberleri Belediye fotoğraf çekim ihalesinde silahlar konuştu
Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:30

Adana'da Çukurova Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin nikah salonunun fotoğraf çekim ihalesini alan 2 ortağın arasında, sözleşme yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Ortaklardan havaya ateş eden İ.D., (31) yakalanıp tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Olay, 11 Kasım'da Çukurova Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin önünde meydana geldi. Nikah salonunun fotoğraf çekimi ihalesini alan İ.D. ile ortağı E.T. arasında sözleşmedeki anlaşmazlıkları nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.D., arbede sırasında belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açıp, kaçtı. Şüpheli, kaçtığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu kalçasından yaralandı. E.T.'nin şikayeti üzerine harekete çeken polis ekipleri, şüpheliyi olaydan kısa süre sonra olayda kullandığı tabancayla birlikte sokakta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D., tutuklandı.

