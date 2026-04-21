Belediye garajında bekçi tüfekle vuruldu

Kırıkkale'de Karakeçili Belediyesi personeli Celil Yazıcı (42), belediye garajında nöbet tuttuğu sırada husumetlisi olduğu öne sürülen İsmail A. (49) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olay önceki gece saatlerinde Karakeçili ilçesinde belediyeye ait araç garajında meydana geldi. İddiaya göre İsmail A., aralarında husumet bulunan nöbetçi belediye personeli Celil Yazıcı'nın yanına gelerek tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle İsmail A., yanında getirdiği tüfekle Yazıcı'ya ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yazıcı, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane ve belediye garajında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Celil Yazıcı'nın, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

