Belediye garajında kanlı saldırı!

Gece saatlerinde Karakeçili Belediyesi'ne ait araç garajında meydana gelen olayda, iddiaya göre Celil Yazıcı, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İ.A. tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Yazıcı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın duyulmasının ardından hastane önünde kalabalık oluşurken, polis ve jandarma komandolar hem hastane çevresinde hem de belediye garajında geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda detaylı delil topladı.

Saldırının ardından kaçan zanlı İ.A.'nın yakalanması için güvenlik güçlerinin geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Cinayetin sebebi ise yürütülen tahkikatın ardından netlik kazanacak. Öte yandan hayatını kaybeden Celil Yazıcı'nın, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi. İlçede yaşanan olay, derin üzüntüye yol açtı.