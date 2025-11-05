Son dakika | İzmir’de CHP’li belediyelere operasyon: 4 gözaltı! Belediye memuru ihbar etti, operasyon düzenlendi..

Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZ-TARIM'da yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu ve İZ-TARIM çatısı altında Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPACE projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlüğe ilişkin belediye memuru tarafından ihbar yapıldı.