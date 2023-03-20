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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Belediye önünde kontak kapattılar

Tekirdağ’da minibüsçüler, güzergahlarında yapılan değişikliklere isyan etti. Sabahın erken saatlerinde Büyükşehir binası önüne gelen minibüsçüler kontak kapattı

İHA
Belediye önünde kontak kapattılar
Süleymanpaşa ilçesinde bulunan S.S. 49 Nolu Tekirdağ Şehiriçi Yolcu Taşıma Kooperatifine bağlı şoförler, güzergahlarda yapılan değişiklikler ve Toplu Ulaşım Sistemi'ndeki (TETUS) sorunlar iddiasıyla toplanıp minibüsleriyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasına geldi. Binasının girişinde kontak kapatan minibüsçüler, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) alınan kararların haksızlığa neden olduğunu ifade ederken durumun düzeltilmesini talep etti. Tekirdağ Şehiriçi Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Yasin Güler, belediyenin 7 yıl önce taşıma sistemine geçilirken kendilerine hat güncellemesi yapılmayacağı vaadinin olduğunu ileri sürdü. Güler, "Bu kararın haksız olduğunu düşünüyoruz. Belediye Başkanından bu konuyla alakalı açıklama bekliyoruz" dedi. Kooperatif üyesi bir şoför de alınan kararla meslektaşlarıyla karşı karşıya getirildiklerini savunarak, karardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Bir süre kontak kapatarak belediye civarında bekleyen minibüsçüler daha sonra bölgeden araçlarıyla ayrıldı.



CEZALAR CANIMIZDAN BEZDİRDİ
Minıbüsçülerden Şakir Özçelik de "Araba doluyor 'Alamayız' diyorum. Hemen belediyeye şikayet. Belediyenin bunun üzerine çökerek bize bir işkence yapmasının bir anlamı var mı? Bana milyonlarca borç yaptırmışsınız, bunu almadım ceza, şunu yapmadım ceza. TETUS sisteminde çalışıyoruz, halk otobüsüyüz ayakta yolculuğa ceza geliyor. Belediye senin araban 70 kişi 100 kişi taşıyor. Sana neden ceza yazılmıyor" diye tepki gösterdi.

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Belediye önünde kontak kapattılar
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