Belediye otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: 17 yaralı

Kaza, saat 08.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde yaşandı. Seyit Ergin idaresindeki 42 C 0727 plakalı öğrenci servisi ile Halil Gök idaresindeki 42 ECL 93 plakalı belediye otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan öğrenci servisi bir evin bahçe duvarını yıkarak garaja girdi. Kazada otobüs içindeki yolcular ve serviste bulunan öğrenciler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 17 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan bir ortaokul öğrencisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.