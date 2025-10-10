Belediye otobüsü kamyona çarptı: 22 öğrenci yaralandı

Kaza, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Kitap fuarı etkinliğine giden 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu Çorum Belediyesi'ne ait otobüs, iddiaya göre aynı belediyenin kamyonuna yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 22 öğrenci, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.