Belediye personeli fındık bahçesi bakımı için geldiği köy evinde ölü bulundu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Ahmet Dinç, fındık bahçesiyle ilgilenmek üzere Sakarya'nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'ndeki köy evine gitti. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, durumdan endişelenerek komşularına bilgi verdi. Şüphe üzerine eve giren komşular, Ahmet Dinç'i hareketsiz halde buldu. Gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.



KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Ahmet Dinç'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi. Dinç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ani ölümüyle ailesini, mesai arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğan Ahmet Dinç'in cenazesinin, bugün Karasu Kurudere Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kurudere Kıran Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN TAZİYE MESAJI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye personeli Ahmet Dinç için başsağlığı dileklerini iletti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.