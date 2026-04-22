Belediye personelini öldürmüştü, zanlı cinayet nedenini açıkladı...

Olay, gece saatlerinde Karakeçili ilçesindeki belediye garajında meydana geldi. İddiaya göre Celil Yazıcı, husumetlisi olduğu öne sürülen İ.A. tarafından tüfekle vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş hastane önünde bekledi. Polis ve jandarma komandolar, hastane çevresi ile olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının yaşandığı alanda delil topladı. Kaçan zanlı İ.A.'nın yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Cinayetin işlenme sebebinin ise yürütülen tahkikatın ardından netlik kazanacağı belirtildi. Öte yandan, ölen personelin Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.

