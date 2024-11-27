Belediye personelinin evinde tabancalar ele geçirildi

Kayyum ataması sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi önündeki gösterilere katıldığı öne sürülen M.E., güvenlik güçlerini aileleriyle tehdit etti. Hakkında yapılan şikayetler nedeniyle tedbiren görev yeri değiştirilen M.E.'nin, hem belediye binası önündeki hem de Kızıltepe ilçesindeki toplumsal olaylara karıştığı tespit edildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.'nin evine düzenledikleri operasyonda 5 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, daha önce kasten öldürme suçu şüphelilerinin kaçmasına yardım etmek, terör örgütü propagandası yapmak, hakaret ve tehdit ile Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından soruşturma açıldığı öğrenildi. Belediye personelinin gözaltına alınmasının ardından, diğer belediye çalışanlarıyla ilgili genel bir inceleme yapılmasının beklendiği bildirildi.