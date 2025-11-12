Belediyeden 500 bin lira doğum yardımı

Emirdağ Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artışı çağrısına destek veren bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. AK Partili Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, belediye çalışanlarının ocak ayından sonra doğacak 4. ve sonraki çocuklarına 500 bin TL doğum yardımı yapılacağını duyurdu. Karar, Hizmetİş Sendikası Şube Başkanı Kemal Erkuş ve Başkan Serkan Koyuncu arasında imzalanan protokolle resmiyet kazandı.Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi nüfus artış hızındaki düşüş ülkemiz için önemli bir sorun. Aileyi koruyan ve güçlendiren politikaları destekliyoruz. Aile, en değerli hazinemizdir. Belediyemizde görev yapan işçilerimizin ailelerini desteklemek, yaşam kalitelerini artırmak ve çoğalan aile mutluluğunu teşvik etmek amacıyla bu tarihi adımı attık" dedi. Başkan Koyuncu belediyenin daha önce hayata geçirdiği düğün paketi desteği, ücretsiz nikâh uygulaması ve aile dostu projelerinin de sürdüğünü hatırlatarak "Sadece doğum yardımı değil, aile kurumunu koruyan, yaşatan ve güçlendiren kapsamlı bir anlayışın devamıyız" ifadelerini kullandı. Protokol kapsamında oluşturulacak fon, belediye bütçesindeki sosyal destek kalemi üzerinden karşılanacak.