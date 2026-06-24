Belediyelerin canlı yayınlarına KVKK freni

Belediyelerin turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan, park, sahil gibi işlek veya turistik bölgelere kurduğu kameralar ile canlı yayınlar yapması, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) radarına takıldı. Bu tür yayınlara son verilmesinin istendiği kararda,"kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği" hükmü hatırlatıldı.

SUİSTİMALE AÇIK

Kişilerin meydan, yürüyüş yolu, oturma alanları ve kumsal gibi sosyalleşerek dinlendiği ve vakit geçirdiği alanlarda kamerayla yapılan izlemelerin kişilerin özel hayatına saygı hakkına müdahale teşkil ettiği belirtilen kararda, görüntülerin anlık internette yayımlanması sebebiyle sınırsız sayıda kişinin erişebildiğine, bu durumun üçüncü kişiler tarafından turizm dışı ve hırsızlık, tehdit, şantaj, şiddet gibi kötü niyetli amaçlarla kaydedilmesini, aktarılmasını ve kullanılabilmesini mümkün kıldığına dikkat çekildi.





HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Telafisi güç zararlar doğurma riski barındırdığına işaret edilen kararda, "Hukuki sebebe dayanmayan canlı yayın faaliyetlerini ivedilikle durdurması, kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli tedbirlere ve Kurul kararlarına uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumlusu belediyeler hakkında idari yaptırım tesis edilebileceği gerekmektedir" denildi.